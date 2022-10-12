Dolar
18.58
Euro
18.06
Altın
1,677.65
ETH/USDT
1,293.10
BTC/USDT
19,119.00
BIST 100
3,517.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Erdoğan-Putin görüşmesinin tahıl anlaşmasının uzatılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz

Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Kazakistan'da yapacağı görüşmenin tahıl anlaşmasının uzatılması ve genişletilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Betül Yürük   | 12.10.2022
BM: Erdoğan-Putin görüşmesinin tahıl anlaşmasının uzatılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz

Birleşmiş Milletler

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, AA muhabirinin Astana'da gerçekleşecek Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi Genel Sekreter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşup konuşmadığı ve Putin'e bir mesajı olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

''Genel Sekreter, (görüşme öncesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuşmadı. Karadeniz Tahıl Girişimi ve Türkiye'nin oynadığı rol kapsamında Türk yetkililerle çok yoğun iletişim içindeyiz. Bu toplantının Genel Sekreter'in hedefine; tahıl anlaşmasının uzatılması, genişletilmesi ve Rus gübresi ihracının hızlandırılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz. ''

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması, 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.

Rus yetkililerin Ukrayna’dan yapılan tahıl sevkiyatlarının yoksul ülkelere gitmediği ve Rus tahıl ürünlerinin ihracatının gerçekleşmediği yönündeki açıklamaları, 120 gün süreli anlaşmanın geleceğini tartışmalı hale getirmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtayın yeni seçilen 10 üyesinin görev yapacağı daireler belirlendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD Senatosundaki F-16 tasarısına ilişkin değerlendirme
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Eczanelerin ilaçlardan aldığı kar payının yükseltilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de
Akdeniz Sahil Yolu'nda bu yıl 3 tünel ve 1 viyadük açılacak

Benzer haberler

BM: Erdoğan-Putin görüşmesinin tahıl anlaşmasının uzatılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz

BM: Erdoğan-Putin görüşmesinin tahıl anlaşmasının uzatılmasına katkı sağlamasını temenni ediyoruz

ABD: Rusya'nın nükleer söylemini ciddiye alıyoruz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev: Türkiye ile stratejik ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz

ABD'den Ukrayna'ya "uzun vadeli destek" vurgusu

ABD'den Ukrayna'ya "uzun vadeli destek" vurgusu
Tahıl sevkiyatı kapsamında 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti
Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

Ukrayna: Rus güçlerinin Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet