Dolar
13.45
Euro
15.35
Altın
1,819.31
ETH/USDT
3,217.60
BTC/USDT
42,312.00
BIST 100
2,085.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel ekonomik toparlanmadaki dengesizliğe dikkati çekerek her 10 dolardan 8'inin gelişmiş ülkelerde harcandığını söyledi.

Betül Yürük   | 17.01.2022
BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor

New York

Dünya Ekonomik Forumu "2022 Davos Gündemi"ne video mesaj ile katılan Guterres, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve yüksek enflasyonun ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını vurguladı.

Dünyanın çok büyük risklerle dolu bir yolda ilerlediğini belirten Guterres, yeni bir rota belirlenebilmesi için özellikle de iş dünyasının desteğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Gelişmiş ülkelerde Kovid-19'a karşı aşılama oranının Afrika ülkelerinden utanç verici bir şekilde 7 kat yüksek olduğunu ifade eden Guterres, ilaç şirketlerine aşı lisanslarını gelişmekte olan ülkelerle paylaşma çağrısı yaptı.

Küresel ekonomik toparlanmanın kırılgan ve dengesiz olduğunu söyleyen Guterres, toparlanma sürecinde her 10 dolardan 8'inin gelişmiş ülkelerde harcandığını kaydetti.

Düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin ise son derece yavaşladığını belirten Guterres, bu ülkelere yönelik borç yapılandırılması çağrısını yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kanada, Pfizer'ın Kovid-19 hapının kullanımını onayladı
İsrail Kovid-19 karantina süresini 5 güne düşürdü
Türkiye'de 64 bin 935 kişinin testi pozitif çıktı, 162 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer CEO'su Bourla: Omicron bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabilir
Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu

Benzer haberler

BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor

BM: Ekonomik toparlanma için harcanan her 10 dolardan 8'i gelişmiş ülkelere gidiyor

Dünya Ekonomik Forumu'nda Kovid-19'un geleceği konuşuldu

Dünya Ekonomi Forumu: İklim krizi en büyük küresel risk

KKTC'den Türkler ile Rumların eşit haklarına değinmeyen Guterres'e tepki

KKTC'den Türkler ile Rumların eşit haklarına değinmeyen Guterres'e tepki