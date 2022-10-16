BM’den Türkiye’ye maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bartın’daki maden ocağında hayatını kaybedenler için Türkiye’ye taziye mesajı gönderdi.
New York
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağındaki patlamada yaşanan can kayıplarından ‘’derin üzüntü’’ duyduğunu bildirdi.
Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk hükümetine başsağlığı dileyen Guterres, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında dün meydana gelen patlamada 41 kişi hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.