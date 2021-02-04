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Dünya

BM, Çin'in Uygurlara yönelik hak ihlalleri iddialarının soruşturulması için 'heyet' çağrısını yineledi

Birleşmiş Milletler, Çin'deki kamplarda Uygurlu kadınlara sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı iddialarının ardından, İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinden bir heyetin bölgeyi ziyaretinin "hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini" bildirdi.

Betül Yürük   | 04.02.2021
BM, Çin'in Uygurlara yönelik hak ihlalleri iddialarının soruşturulması için 'heyet' çağrısını yineledi

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde AA muhabirinin medyaya yansıyan Uygurlara Çin'deki kamplarda "sistematik tecavüz ve işkence yapıldığı" iddialarını sorması üzerine şunları söyledi:

"BBC haberindeki iddiaların içeriği ve bu iddiaların yetkililer tarafından reddedildiği göz önünde bulundurulduğunda, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin önerdiği misyon (ziyaret) hiç olmadığı kadar önemli hale geldi."

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre en az 1 milyon Uygur Türkü kendi rızası dışında tutuluyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

Çin makamları, BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma talebini ise geri çeviriyor.

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