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Dünya

BM, Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin uçak bileti şeklindeki ilanla seçim kampanyası yapmasını eleştirdi

BM Sözcüsü Liz Throssell, "Göçmenleri ve mültecileri dışlamayı, günah keçisi ilan etmeyi, onlara ayrımcılık yapmayı veya kişiliksizleştirmeyi amaçlayan anlatılar, açıkça onların haklarından tam olarak yararlanma yeteneklerini zayıflatıyor." dedi.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
BM, Almanya'da aşırı sağcı AfD'nin uçak bileti şeklindeki ilanla seçim kampanyası yapmasını eleştirdi

Cenevre

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD), seçim kampanyası çerçevesinde göçmenler ve mültecilerin evlerine tek yön uçak bileti şeklinde el ilanı göndermesini eleştirerek, ülkelerin "yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı kararlı bir şekilde duruş sergilemelerinin" hayati önem taşıdığını bildirdi.

Throssell, AA muhabirinin, "Almanya'da yükselen aşırı sağcı bir parti olan AfD, Karlsruhe bölgesindeki göçmen ve mültecilerin posta kutularına uçak biletine benzeyen tek yönlü bildiriler dağıttı. Bu 'sınır dışı biletlerindeki' hareket tarihi, Almanya seçimlerinin yapıldığı gün olan 23 Şubat olarak belirtildi. Almanya gibi bir Avrupa ülkesinde böyle bir davranışı insan hakları ve mülteci hukuku açısından nasıl yorumluyorsunuz?" sorusunu yazılı yanıtladı.

​​​​​​​"Göçmenleri ve mültecileri dışlamayı, günah keçisi ilan etmeyi, onlara ayrımcılık yapmayı veya kişiliksizleştirmeyi amaçlayan anlatılar, açıkça onların haklarından tam olarak yararlanma yeteneklerini zayıflatıyor." değerlendirmesinde bulunan Throssell, ülkelerin, içinde bulundukları şartlardan ötürü yurtlarını terk eden mülteci ve göçmenlere yönelik yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılığa karşı kararlı duruş sergilemenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Throssell, ırk ayrımcılığı ve yabancı düşmanlığı dahil ayrımcılıktan uzak bir seçim ortamının önemine işaret ederek, tüm politikacılar ve diğer aktörlere nefret, şiddet veya ayrımcılığı kışkırtan, bölücü ve insanlıktan çıkaran söylemlerden kaçınmaları ve buna karşı itidalli davranmaları çağrısında bulundu.

Sözcü Throssell, politikacıların, "dikkatleri ele alınması gereken gerçek sorunlardan uzaklaştırmak ve siyasi destek kazanmak için" göçmen ve mültecileri günah keçisi olarak göstermekten kaçınmaları gerektiğini ifade etti.

AfD'nin el ilanı tepki topladı

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Karlsruhe Belediye Başkanı Frank Mentrup, 13 Ocak'ta dağıtılan el ilanlarına ilişkin Alman medyasına yaptığı açıklamada AfD'nin seçim kampanyasını sert bir dille eleştirmiş, kampanyanın çizgiyi aştığını ve toplumsal uyumu tehlikeye attığını ifade etmişti.

Mentrup, kampanyanın korkuyu tetikleyebileceğini ve bunun seçim kampanyasının bir parçası olmaması gerektiğini kaydetmişti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı da AfD'nin seçim kampanyasına tepki göstermişti.

Bazı kullanıcılar AfD'nin "haddini aştığını ve demokrasi için tehlike oluşturduğunu" belirterek, ilanın yasaklanması çağrısı yapmıştı.

Polis soruşturma başlattı

Karlsruhe polisi, Associated Press'e, dağıtılan el ilanları hakkında nefret suçunu kışkırtma şüphesiyle cezai soruşturma başlattıklarını doğrulamıştı.

Karlsruhe'de yaklaşık 30 bin kişiye dağıtılan ilanlar, AfD'nin Karlsruhe temsilciliğinin internet sayfasında da yayımlanmıştı.

Göçmenlerin posta kutularına kasıtlı olarak yerleştirildiği iddia edilen ilanlarda, "Sadece geri göç Almanya'yı kurtarabilir" ve "Evde de güzel" gibi sloganlar yer aldığı belirtilmişti.

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