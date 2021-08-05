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Dünya

BM, Afganistan'ın Leşkergah kentinde on binlerce kişinin çatışmalar arasında sıkışıp kalmasından endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Afganistan'ın güneyindeki Leşkergah'da on binlerce kişinin çatışmalar arasında sıkışıp kalmış olmasından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Betül Yürük   | 05.08.2021
BM, Afganistan'ın Leşkergah kentinde on binlerce kişinin çatışmalar arasında sıkışıp kalmasından endişeli

New York

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Taliban'ın askeri ilerleyişi sonrası Afganistan'da artan şiddet olaylarının endişe verici olduğunu söyledi.

Helmand ve Kandahar'da sivil kayıplarının arttığını ve hastaneler dahil altyapının zarar gördüğünü belirten Dujarric, Afganistan'ın güneyindeki Leşkergah'da ise on binlerce kişinin çatışmalar arasında sıkışıp kalmış olmasından derin kaygı duyduklarını bildirdi.

Dujarric, bu yılın başından beri 360 bin, 2012'den beri ise yaklaşık 5 milyon kişinin Afganistan'da zorla yerinden edildiğine dikkati çekti.

Afganistan'daki taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması çağrısı yapan Dujarric, uluslararası topluma da Afganistan için 1,3 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Yerel yetkililerden edinilen bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

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