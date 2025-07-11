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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." dedi.

11.07.2025 - Güncelleme : 11.07.2025
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir"

Barrack, New York'ta aralarında Anadolu Ajansının (AA) da bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı.

ABD Kongresi'nin Suriye'deki "SDG"ye karşı sempati duyduğuna işaret eden Barrack, ABD'nin bu grubun Suriye hükümetine dahil olması için yol açmak istediğini söyledi.

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Büyükelçi Barrack, "Bu, Suriye'de özgür bir Kürdistan kurulacağına dair bir işaret değil. Ayrı bir SDG devleti ya da ayrı bir Alevi, Yahudi devleti kurulacağı anlamına gelmiyor. Suriye var ve burada bir oluşum meydana geliyor. Suriye'nin kendi anayasası ve parlamentosu olacak." ifadelerini kullandı.

CNN Türk ve Hürriyet ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un "SDG'nin silahsızlandırılmasına ilişkin" sorusuna cevap veren Barrack, "SDG, YPG'dir. YPG, PKK'nın bir türevidir. PKK, bugün silah bırakmaya başladı. Bu, Türkiye açısından çok büyük bir gelişme." açıklamasını yaptı.

Barrack, ABD'nin DEAŞ'la mücadele etmek için YPG'yle ittifak kurduğunu belirterek, "Bu nedenle duygular çok yoğun çünkü onlar ortaklarımızdı. Ancak asıl soru şu, onlara ne borçluyuz? Onlara bir devlet içinde kendi bağımsız yönetimlerini kurma hakkını borçlu değiliz." diye konuştu.

"Türk İHA'ları dünyanın en iyileri"

Diğer sorulara da yanıt veren Barrack, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya ve Orta Doğu'da çok önemli rol oynadığına dikkati çekerek, Türkiye'nin tüm bu aktörlerle ve ABD'yle çok iyi ilişkileri olduğunu dile getirdi.

Barrack, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere tüm devlet yetkililerinin çok kilit rol oynadıklarının altını çizdi.

ABD'nin Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları hakkında da konuşan Barrack, "Türkiye çok akıllı topluma sahip olduğu için kendi insansız hava araçlarını ve jetlerini üretmeye başladı. Türkiye'nin insansız hava araçları, muhtemelen dünyanın en iyi insansız hava araçları. TB2'ler Ukrayna savaşında kullanılıyor." değerlendirmesini yaptı.

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