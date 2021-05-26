BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar'ı ziyaret etti
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar bölgesine ziyarette bulundu.
Ankara
Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş'teki ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.
Arakan’daki dehşet ve mezalimden kaçan & emniyete ulaşmak için zorlu yollardan geçen Arakan Müslümanlarıyla Cox’s Bazar’daki kamplarında biraraya geldim.— Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) May 26, 2021
Yaşadıklarını, nasıl hayatta kaldıklarını, geleceğe dair umutlarını kendilerinden dinledim. #UNGA75 🇺🇳 pic.twitter.com/GfGvX17R4b
"Arakan'daki dehşet ve mezalimden kaçan ve emniyete ulaşmak için zorlu yollardan geçen Arakan Müslümanlarıyla Cox's Bazar'daki kamplarında bir araya geldim." ifadesini kullanan Bozkır, Arakan Müslümanlarının yaşadıklarını, nasıl hayatta kaldıklarını ve geleceğe dair umutlarını kendilerinden dinlediğini kaydetti.
Bozkır, kampta bulunan Türk Sahra Hastanesini de ziyaret etti
Bozkır, Cox Bazar'daki Arakanlı mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik en kapsamlı hizmeti, 9 No'lu kampta bulunan Türk Sahra Hastanesinin sağladığını belirterek, "Buradaki mevcudiyeti ve hizmetleri önemli, anlamlı, gurur verici. Ziyaretimde hastane yöneticileri ve personelinden bilgi aldım." ifadesini kullandı.
Bozkır, Arakan Müslümanlarına kapılarını açan, koruma ve temel hizmetler sağlayan Bangladeş hükümeti ve halkına, BM Genel Kurul Başkanı olarak teşekkür etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.