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BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar'ı ziyaret etti

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Bangladeş'te, Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar bölgesine ziyarette bulundu.

Mehmet Şah Yılmaz   | 26.05.2021
BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaşadığı Cox Bazar'ı ziyaret etti

Ankara

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Bangladeş'teki ziyaretlerine ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

"Arakan'daki dehşet ve mezalimden kaçan ve emniyete ulaşmak için zorlu yollardan geçen Arakan Müslümanlarıyla Cox's Bazar'daki kamplarında bir araya geldim." ifadesini kullanan Bozkır, Arakan Müslümanlarının yaşadıklarını, nasıl hayatta kaldıklarını ve geleceğe dair umutlarını kendilerinden dinlediğini kaydetti.

Bozkır, kampta bulunan Türk Sahra Hastanesini de ziyaret etti

Bozkır, Cox Bazar'daki Arakanlı mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik en kapsamlı hizmeti, 9 No'lu kampta bulunan Türk Sahra Hastanesinin sağladığını belirterek, "Buradaki mevcudiyeti ve hizmetleri önemli, anlamlı, gurur verici. Ziyaretimde hastane yöneticileri ve personelinden bilgi aldım." ifadesini kullandı.

Bozkır, Arakan Müslümanlarına kapılarını açan, koruma ve temel hizmetler sağlayan Bangladeş hükümeti ve halkına, BM Genel Kurul Başkanı olarak teşekkür etti.

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