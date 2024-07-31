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Dünya

BM, 2024'te Yemen'de 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Yemen'de 2024'ün başından bu yana 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

Aziz Ahmadi, Ekrem Biçeroğlu  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
BM, 2024'te Yemen'de 75 binden fazla kişinin yerinden edildiğini açıkladı

Aden

UNFPA'nın X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, yerinden edilmelere sebep olarak Yemen hükümetine bağlı ordu ile Husiler arasındaki çatışmaların tırmanması ve sert hava koşulları gösterildi.

Açıklamada, bu yılın başından bu yana Yemen'de 75 bin 600'den fazla kişinin yerinden edildiği belirtildi.

UNFPA'nın açıklamasında, Yemen'deki Birleşmiş Milletler hızlı müdahale mekanizmasının, 18 ilde yerinden edilenlerin yüzde 96'sına acil yardım sağladığı kaydedildi.

UNFPA'nın kadınlara ve kız çocuklarına yönelik önemli destek ve hizmetlerini sürdürmek için 2024'te 70 milyon dolar değerinde fon sağlamayı hedeflediği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 15 Nisan'da BM Güvenlik Konseyine (BMGK) verdiği brifingde, Yemen'de çeşitli cephelerde çatışmaların tırmandığını açıklamış ve "yükselişin devam etmesi durumunda Yemen ve bölge için ciddi sonuçlar doğuracağı" konusunda uyarıda bulunmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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