Dolar
28.93
Euro
31.32
Altın
2,028.11
ETH/USDT
2,204.30
BTC/USDT
41,822.00
BIST 100
8,055.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

BM: 2024 sonunda zorla yerinden edilenlerin sayısının 130 milyonu aşması bekleniyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2024 sonuna kadar zorla yerinden edilen veya tabiiyetsiz kalan kişi sayısının 130 milyonu aşmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
BM: 2024 sonunda zorla yerinden edilenlerin sayısının 130 milyonu aşması bekleniyor

Cenevre

BMMYK, gelecek yıl sonuna kadar yerinden edilmesi öngörülen kişi sayısıyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "2024 yılı sonuna kadar 130 milyondan fazla kişinin zorla yerinden edilmesi veya devletsiz kalması bekleniyor. BMMYK bu kişileri korumaya kararlı. Bugünkü taahhüt konferansımızda, ortaklarımızdan acil mali destek sağlamalarını istiyoruz." ifadeleri yer aldı.

BMMYK, 25 Ekim'de yayımladığı raporunda, dünya genelinde süren savaş, şiddet ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zorla yerinden edilenlerin sayısının, bu yılın haziran-eylül döneminde 4 milyon artarak 114 milyonu aştığının tahmin edildiğini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Deprem bölgesinde 22 bin konutun daha temeli atıldı
Meteorolojiden bazı iller için sağanak uyarısı
Erzurum, Kars ve Ardahan için kuvvetli karla karışık yağmur ve kar uyarısı
Eski Diyanet İşleri Başkanı Doğan'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi

Benzer haberler

BM: 2024 sonunda zorla yerinden edilenlerin sayısının 130 milyonu aşması bekleniyor

BM: 2024 sonunda zorla yerinden edilenlerin sayısının 130 milyonu aşması bekleniyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet