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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM: 2023'te hayatını kaybeden 188 personelin 135'i Gazze'de öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 2023 yılında 188 BM personelinin hayatını kaybettiğini, bunların 135'inin Gazze'deki BM Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) personeli olduğunu bildirdi.

Şerife Çetin  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
BM: 2023'te hayatını kaybeden 188 personelin 135'i Gazze'de öldü

New York

Hayatını kaybeden BM personeli için anma töreni düzenlenen BM Genel Kurulunda, Guterres, BM 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis ve BM Güvenlik Konseyinin Dönem Başkanı Güney Kore'nin Daimi Temsilcisi Joonkook Hwang, ölenlerin anısına mum yaktı.

Yaşamını yitiren personelin aile yakınlarının da katıldığı törende, ölenlerin isimleri tek tek okunduktan sonra 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

BM Genel Sekreteri Guterres, burada yaptığı konuşmada, "2023 yılında 188 BM personeli hayatını kaybetti. Bunlardan 135'i Gazze'de görev yapan UNRWA personeli." dedi.

Guterres, bunun BM'nin kuruluşundan bu yana tek bir çatışma ya da doğal afette yaşamını yitiren en yüksek personel sayısı olduğunu vurguladı.

"Bu asla kabul edemeyeceğimiz bir gerçek." diyen Guterres, bazı UNRWA personelinin evlerinin bombalanması sonucu aileleriyle öldürüldüğünü kaydetti.

Guterres, diğerlerinin ofisler ya da sığınaklarda öldürüldüğünü belirterek, "Her bir ölüm için hesap verilmesini istiyoruz." dedi.

UNRWA personelinin ailelerine ulaşamadıklarına dikkati çeken Guterres, birçok aile üyesinin ya İsrail saldırılarında öldürüldüğünü ya da zorla yerlerinden edildiğini ifade etti.

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