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Dünya

Blinken'dan İsrailli mevkidaşına: İsrailliler ile Filistinliler eşit derecede özgürlüğe sahip olmalı

İsrailli mevkidaşı Gabi Aşkenazi ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailliler ile Filistinlilerin eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olmaları gerektiğini söyledi.

Hakan Çopur   | 03.04.2021
Blinken'dan İsrailli mevkidaşına: İsrailliler ile Filistinliler eşit derecede özgürlüğe sahip olmalı

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Aşkenazi arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre iki bakan, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin yanı sıra ABD'nin Filistin'e yönelik insani yardımlarını ve İsrail ile bazı Arap ve Müslüman ülkeler arasındaki normalleşme süreçlerini ele aldı.

"Bakan, Biden yönetiminin, İsrailliler ile Filistinlilerin eşit derecede özgürlük, güvenlik, refah ve demokrasiye sahip olması gerektiği yönündeki inancının altını çizdi." ifadesi kullanılan açıklamada, ABD'nin İsrail'in güvenliğine yönelik bağlılığını en güçlü şekilde yeniden dile getirdiği kaydedildi.

ABD'de Joe Biden yönetimi, Donald Trump döneminde askıya alınan Filistin yardımlarını yeniden aktive etmiş ve iki devletli çözüm için çaba göstereceğini açıklamıştı.

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