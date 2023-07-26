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Dünya

Blinken, Tonga ziyaretinde, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini "sorunlu" olarak tanımladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı'nı ziyaretinde, Çin'in Hint-Pasifik bölgesindeki faaliyetlerini "sorunlu" şeklinde nitelendirdi.

Aleyna Çil  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Blinken, Tonga ziyaretinde, Çin'in bölgedeki faaliyetlerini "sorunlu" olarak tanımladı

Ankara

South China Morning Post'un haberine göre, Blinken, 100 bin civarında vatandaşı olan Güney Pasifik ülkesi Tonga ziyaretinde bölge ülkelerinin Çin'e karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ziyaretinde Tonga Başbakanı Hu'akavemeiliku Siaosi Sovaleni ile bir araya gelen Blinken, "Çin'in bölgedeki angajmanı arttıkça, bizim bakış açımızdan, bazı sorunlu davranışlarda artış oldu." dedi.

Blinken, Çin'in bölgedeki "iyi yönetimleri baltalama ve yolsuzluğa teşvik etme suretiyle, bazı yağmacı ekonomik faaliyetler ve yatırımların" arkasında olduğunu söyledi.

"Gelecek Hint-Pasifik'te"

Tonga'da mayısta elçilik açtıklarını belirten Blinken, "Biz bir Pasifik ülkeyiz. Geleceği de Hint-Pasifik'te görüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın görevden alınarak yerine Vang Yi'nin atanmasına ilişkin "İlişkilerimizi sorumluluk bilinciyle yönetmek önemli. Bu da diplomasi ile başlıyor ve Çinli mevkidaşım kim ise onunla çalışacağım." açıklamasını yaptı.

Blinken'in Pasifik ziyaretlerinden önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Pasifik adalarındaki elçiliklere ayrılacak personel ve bütçeyi artırdıklarını, Vanuatu ve Kiribati'de de elçilikler açmayı planladıklarını duyurmuştu.

Tonga'dan sonra Yeni Zelanda ve Avusturalya'ya gidecek Blinken'a, bu iki ülkede ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de eşlik edecek.

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