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Dünya

Blinken, Rusya'da ABD’li basketbolcuya verilen hapis cezasını "adaletsizlik" olarak niteledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’da mahkemenin, ABD’li basketbolcu Brittney Griner’i uyuşturucu bulundurmaktan 9 yıl hapis cezasına çarptırmasının "adaletsizliği daha da arttırdığını" savundu.

İslam Doğru   | 05.08.2022
Blinken, Rusya'da ABD’li basketbolcuya verilen hapis cezasını "adaletsizlik" olarak niteledi Fotoğraf: Dmitry Korotaev/AA

New York

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ifadelerine yer verilen Blinken, "Bu adım, Rusya'nın hukuk sistemi ve Rus hükümetinin bireyleri siyasi piyon olarak kullanarak kendi gündemini ilerletmek için haksız tutuklamalar konusundaki önemli endişelerimize ışık tutuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Griner’e verilen cezanın hiçbir şekilde haksız yere gözaltına alındığına dair kararlılıklarını değiştirmeyeceğini vurgulayan Blinken, onunla gözaltına alınan ABD vatandaşı Paul Whelan'ı da eve getirmek için çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Blinken, “Rusya'daki tüm ABD vatandaşı tutuklulara adil ve şeffaf muamele yapılması için baskı yapmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Şubat ayında üzerindeki uyuşturucuyla gözaltına alınan Brittney Griner’i dün Moskova bölgesinde bulunan Himki Mahkemesi 9 yıl hapse mahkum etmişti. Mahkeme, ayrıca ABD’li basketbolcuyu 1 milyon ruble para cezasına çarptırmıştı. Rusya ile ABD’nin, aralarında Griner’in da olduğu tutukluların değişimine yönelik görüşmeler yaptığı iddia edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Griner’in yanı sıra Rusya’da tutuklu bulunan ABD’li Paul Whelan’ın iadesi için Moskova’ya önemli bir teklif hazırladıklarını duyurmuştu.

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