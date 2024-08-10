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Dünya

Blinken, Orta Doğu'da gerilimin tırmandırılmasının "hiçbir tarafın yararına olmadığını" belirtti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesinde, Orta Doğu'da gerilimin tırmandırılmasının "hiçbir tarafın yararına olmadığını" söyledi.

Dilara Karataş  | 10.08.2024 - Güncelleme : 10.08.2024
Blinken, Orta Doğu'da gerilimin tırmandırılmasının "hiçbir tarafın yararına olmadığını" belirtti

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken, Gallant ile telefonda bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Blinken, ABD'nin İsrail'e desteğini yineleyerek bölgede gerilimin tırmandırılmasının "hiçbir tarafın yararına olmadığını" belirtti.

Gazze'de ateşkes sağlanmasının aciliyetine dikkati çeken Blinken, ayrıca İsrail ile Lübnan arasında diplomatik bir çözüme varılmasının önemini vurguladı.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e misilleme tehdidi gelmişti.


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