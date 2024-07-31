Dolar
33.11
Euro
35.78
Altın
2,426.53
ETH/USDT
3,299.00
BTC/USDT
66,382.00
BIST 100
10,638.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve oyuncusu Leo Duarte, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita ile deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi San Marino Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile Orta Doğu'da artan gerilimi ve Gazze'de olası ateşkes sürecine ilişkin son durumu ele aldı.

Hakan Çopur  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Washington

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ile Al Thani, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İkili, son günlerde İsrail ile Lübnan arasında artan gerilimi ve genel anlamda Orta Doğu'da yükselen tansiyonu değerlendirdi.

Blinken ile Al Thani ayrıca, Gazze'de esirlerin serbest kalmasını, Filistin halkının acılarının hafifletilmesi ve kapsamlı bir istikrarın kapılarını açabilecek ateşkese ulaşılması için çalışmaya devam edilmesi vurgusunu yaptı.

Blinken, Katarlı mevkidaşına bölgesel barışla ilgili çabaları dolayısıyla da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak ve Mardin'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş TBMM'yi 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı
Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Devlet Başkanı Goita ile telefonda görüştü
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırısında Al Jazeera muhabir ve kameramanı öldü

Hamas liderlerinden Hayye: "Direniş yoluna devam ediyor, liderin şehadetiyle yolunu değiştirmez"

ABD'de bekleyen konut satışları haziranda beklentileri aştı

Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Blinken, Katarlı mevkidaşı Al Thani ile Gazze ve Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
İsrail, 7 Ekim'den beri ABD'den 11 milyar dolarlık askeri alım yaptı

İsrail, 7 Ekim'den beri ABD'den 11 milyar dolarlık askeri alım yaptı
Çin, ABD'li Senatör McGovern'a "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladı

Çin, ABD'li Senatör McGovern'a "iç işlerine karıştığı" gerekçesiyle yaptırım uyguladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet