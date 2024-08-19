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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken, İsrail’in Gazze konusunda kabul ettiğini söylediği şartları açıklamaktan kaçındı

ABD Dışişleri Bakanı, İsrail'in güvenliğini teminat altına almanın kendileri için öncelik olduğunu yineledi.

Gülşen Topçu, Enes Canlı  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
Blinken, İsrail’in Gazze konusunda kabul ettiğini söylediği şartları açıklamaktan kaçındı

Kudüs

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin "aradaki boşlukları kapatacak" yeni anlaşma teklifi sunduklarını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunu kabul ettiğini belirtti ancak bu taslaktaki maddeleri açıklamaktan kaçındı.

Gazze Şeridi'nde bir ateşkes ve karşılıklı esir takası müzakerelerini görüşmek üzere İsrail'e gelen Blinken, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in kabul ettiğini açıkladığı ateşkes taslağındaki şartları açıklamaktan kaçındı.

Blinken, "İsrail'in güvenliliğine bağlılığımızı yineliyoruz. 7 Ekim'den itibaren bunu pratik olarak uyguluyoruz. Bölgeye askeri varlığımızı kaydırdık. Bu varlık, tahrik değil bilakis caydırmak içindi. Eğer ki bir saldırı gerçekleşirse bunu önlemek için hazırız." dedi.

Bölgede olası bir saldırıyı önlemek için yoğun diplomatik çaba içinde olduklarını ifade eden Blinken, hedeflerinin, askeri bir çatışmayı önlemek, bu gerçekleşirse de bunu bertaraf etmek olduğunu belirtti.

Blinken, tüm taraflardan tek taraflı adımlardan kaçınmasını istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hükümetlerimiz arasındaki işbirliğiyle Gazze'de bir ateşkes ve buradaki İsaillilerin getirilmesi için bir anlaşma sağlamaya çalıştık. Amacımız, Gazze'deki esirlerin getirilmesi, İsrail'in güvenliğini sağlamak ve Gazze'deki Filistinlilerin can sağlığını güvenceye almak ve çektiği sorunları sona erdirmek."

Yeni teklifin içeriğine ilişkin detay yok

Geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Doha'da "aradaki boşlukları kapatacak" yeni bir teklif sunduğunu kaydeden Blinken, yeni teklifteki maddeleri açıklamadı.

Blinken, anlaşma için ön şartlar konusunda ısrarcı olacağını açıklayan Netanyahu'nun "boşlukları kapatan yeni teklifi kabul ettiğini" duyurdu.

İsrail'in talepleri doğrultusunda boşlukları kapatan anlaşmayı "Hamas'ın kabul etmesi gerektiğini" dile getiren Blinken, ateşkes müzakerelerinden vazgeçmeyeceklerini, anlaşma olmadığı müddetçe, daha fazla İsrailli esirin hayatını kaybedebileceğini ve bu süreçteki olayların anlaşmayı imkansız hale getirmese de erteleyebileceğini aktardı.

İsrail'den sonra Mısır ve Katar'a gideceğini söyleyen Blinken, Netanyahu'nun "kalıcı ateşkese razı olup olmadığıyla ilgili soruya" kaçamak cevap verdi.

Hamas'ın anlaşmaya ikna edilmesi gerektiğini yineleyen Blinken, "anlaşmanın aşamalarla ilerleyeceği" yanıtını verdi.

ABD'nin sunduğu, "boşlukları kapattığı" ifade edilen İsrail'in taleplerini de içeren anlaşma taslağının "aşamalarla ilerleyeceğini" belirten Blinken, "Birinci aşamada 6 hafta esirler karşılıklı serbest bırakılacak. İkinci aşamada da kalıcı ateşkes için müzakereler devam edecek. Uzman ekipler bu aşamalar üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

Blinken, İsrail istihbarat direktörlerinin Katar veya Mısır'da gerçekleşen görüşmelere gideceğini belirterek, "Hamas'ın önce anlaşmayı kabul etmesi sonra da aşamaları müzakere etmesi gerektiğini" dile getirdi.

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