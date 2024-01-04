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Dünya

Blinken, Gazze'yle ilgili, Türkiye'den başlayacak Orta Doğu gezisine çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Gazze'deki gelişmeleri konuşmak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turuna çıkacağı belirtildi.

Mücahit Oktay  | 04.01.2024 - Güncelleme : 05.01.2024
Blinken, Gazze'yle ilgili, Türkiye'den başlayacak Orta Doğu gezisine çıkıyor

New York

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, Blinken'ın, bugün yola çıkarak, hafta boyunca mevkidaşlarıyla bir dizi kritik konuyu görüşmek üzere Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria ve Mısır'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Miller, Blinken'ın diğer ülke dışişleri bakanlarıyla, "7 Ekim sonrası İsrail'in Hamas'a karşı devam eden askeri harekatı, Gazze'ye insani yardımın artırılmasına yönelik acil tedbirler ve geri kalan rehinelerin serbest bırakılması" gibi konularda fikir alışverişi yapacağı bilgilerini paylaştı.

Türkiye'de, İsveç'in NATO'ya katılım sürecine yönelik son adımları görüşecek

Matthew Miler, Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Türkiye ziyaretinde, İsveç'in NATO'ya katılımının onaylanması sürecine yönelik son adımlar da dahil olmak üzere, "uzun yıllardır devam eden bölgesel işbirliğini" görüşeceğini aktardı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, Blinken'ın, Türkiye'nin ardından ziyaret edeceği Yunanistan'da ise Ukrayna'ya destek sağlamaya ve bölgesel deniz güvenliğini korumaya odaklanacağı bilgisine yer verdi.

Miller, "Bu yolculuktaki her görüşmenin kolay olmasını beklemiyoruz. Açıkçası bölgenin karşı karşıya olduğu zor sorunlar ve önümüzde zor seçimler var." diye konuştu.

Antony Blinken'ın, bu zorlukların doğrudan üstesinden gelmek için diplomatik çabalara liderlik etmenin ABD'nin sorumluluğu olduğuna inandığını ifade eden Miller, Blinken'ın "bunu ileriki günlerde yapmaya hazır olduğunu" kaydetti.

Blinken haftaya tamamlayacağı temaslarla birlikte, 7 Ekim'den bu yana bölgeyi 4. defa ziyaret etmiş olacak.

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