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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Blinken, aktivist Eygi'nin öldürülmesi konusunda "gerçeklere göre adım atacaklarını" söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerlerince öldürülmesiyle ilgili olarak çok üzgün olduklarını ve "ortaya çıkacak gerçeklere göre adım atacaklarını" belirtti.

Hakan Çopur, Rabia İclal Turan  | 06.09.2024 - Güncelleme : 06.09.2024
Blinken, aktivist Eygi'nin öldürülmesi konusunda "gerçeklere göre adım atacaklarını" söyledi

Washington

Bakan Blinken, temaslarda bulunduğu Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Eygi'nin ailesine ve yakınlarına ABD hükümeti adına taziyelerini sunduklarını kaydeden Blinken, "Bu trajik kayıptan dolayı çok üzgünüz. Şu anda en önemli şey gerçeklere ulaşmak, ki biz de bunu yapıyoruz, atacağımız herhangi bir adım gerçeklere bağlı olacaktır." değerlendirmesini yaptı.

"Öncelikle olayın tam olarak nasıl olduğunu anlayalım, gerekli sonuçları ona göre çıkaracağız." diyen Blinken, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir ABD vatandaşının güvenlik ve emniyetinin kendileri için en önemli öncelik olduğunu vurguladı.

Blinken, "Daha fazla bilgi aldığımızda bunları paylaşacağız ve gerektiği gibi bu bilgilere göre davranacağız." dedi.

ABD yönetiminin açıklamaları

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında İsrail askerlerince başından vurularak öldürülmesine ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı olarak cevap vermişti.

Savett, açıklamasında, "Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin bugün Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı derin rahatsızlık duyuyoruz, kalplerimiz onun ailesi ve sevdikleriyle beraber. Daha fazla bilgi için İsrail hükümetine ulaştık ve olayın soruşturulmasını talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili, "Ayşenur Eygi adlı Amerikan vatandaşının bugün Batı Şeria'da trajik ölümünün farkındayız. Eygi'nin ölümüyle ilgili ivedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yapmıştı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırmış, saldırıda ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırılmıştı.

AA muhabirine konuşan Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını açıklamıştı.

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