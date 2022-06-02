Dolar
16.47
Euro
17.66
Altın
1,867.00
ETH/USDT
1,821.00
BTC/USDT
30,260.00
BIST 100
2,601.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor
logo
Dünya

Birleşmiş Milletler'e bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, "Asya Hasat Festivali" kapsamında tanıtılan Türk yemelerine yoğun ilgi gösterildi.

Bayram Altuğ   | 02.06.2022
Birleşmiş Milletler'e bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi Fotoğraf: Bayram Altuğ/AA

Cenevre

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" dolayısıyla bir etkinlik de WIPO'da düzenlendi.

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği ve Zürih Kültür ve Turizm Ataşeliğince düzenlenen etkinlikte, Türk standını BM Cenevre Ofisi Genel Direktörü Tatiana Valovaya da ziyaret etti.

Valovaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'yi Karadeniz şeridi ve Doğu Anadolu illeri boyunca 3 hafta gezdiğini, geleneksel Türk yemeklerini yakından tanıdığını belirtti.

Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu vurgulayan Valovaya'ya Emine Erdoğan öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı hediye edildi.

Türk yemeklerine Cenevre'deki büyükelçi, diplomat, BM çalışanları ve diğer davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Misafirlere zeytinyağlı yaprak sarması, zeytinyağlı enginar, hünkarbeğendi ve baklava, irmik helvası gibi geleneksel Türk lezzetleri ikram edildi.

Etkinliğe Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan da katılarak ziyaretçilere Türk yemekleri hakkında bilgi verdi.

Öte yandan "Asya Hasat Festivali"ne Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Pakistan, Endonezya, Tayland, İran ve Özbekistan gibi ülkeler katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSB Başkanı Demir: Kendi kara ve insansız hava araçlarımızı, helikopter, uçak ve gemilerimizi üreten bir konuma geldik
Sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk, yaşadığı korkuyu anlattı
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Birleşmiş Milletler'e bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi

Birleşmiş Milletler'e bağlı Cenevre merkezli kuruluşta Türk yemeklerine yoğun ilgi

Küresel gıda krizinin çözümünde 'İstanbul planı' hazır

BM, Ankara'nın talebinin ardından yabancı dillerdeki 'Turkey'i 'Türkiye' olarak değiştirdi

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turu devam ediyor

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 8. turu devam ediyor
BM, Ukrayna girişimleri nedeniyle Türkiye'ye 'minnettar'

BM, Ukrayna girişimleri nedeniyle Türkiye'ye 'minnettar'
Türkiye, BM nezdinde 'Türkiye' adını tescil ediyor

Türkiye, BM nezdinde 'Türkiye' adını tescil ediyor