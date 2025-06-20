İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
İzmir
Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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