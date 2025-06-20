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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Fırat Özdemir  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir

Hamzahocalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 7 helikopter, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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