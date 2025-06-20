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HSK'nin 2025 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladığını bildirerek, hakim ve savcılara yeni görev yerlerinde başarı diledi.

Abdullah Sarica  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
HSK'nin 2025 yılı Ana Kararnamesi tamamlandı

Ankara

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"HSK 2025 yılı Ana Kararnamesi çalışmalarını tamamladık. Kararname, HSK internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevlerini ifa eden, hukukun üstünlüğü, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda karar veren hakim ve cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin, hakim ve savcılarımız başta olmak üzere aileleri, yargı teşkilatımız, ülkemiz ve aziz milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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