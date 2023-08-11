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Dünya

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü: Sudan'daki gıda güvenliği durumu son derece endişe verici

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Sudan'da gıda güvenliği durumunun "son derece endişe verici" olduğunu ve ülke genelinde 20,3 milyon kişinin akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya bulunduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü: Sudan'daki gıda güvenliği durumu son derece endişe verici

Cenevre

FAO Sudan Temsilci Yardımcısı Adam Yao, çevrim içi katıldığı BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, ülkedeki gıda durumuna ilişkin bilgi verdi.

Yao, "Sudan'daki gıda güvenliği durumu son derece endişe verici. Son Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması raporuna göre, Temmuz-Eylül 2023 tahmini, geçen yıla kıyasla gıda güvenliği olmayan kişi sayısının neredeyse iki katıdır. Bu da Sudan genelinde 20,3 milyon insanın, yani nüfusun yüzde 42'sinden fazlasının şu an yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. Bu da Sudan'ı dünyada gıda güvensizliğinin en fazla yaşandığı ülkelerinden biri yapıyor. 6,2 milyondan fazla insan, kıtlıktan birkaç adım uzakta." dedi.

Nisan ortasından bu yana çatışmalara sahne olan Sudan'da, başkent Hartum, Güney ve Batı Kordofan ile Darfur bölgelerinin açlıktan en çok etkilenen yerler olduğunu dile getiren Yao, buralardaki nüfusun yarısından fazlasının şiddetli açlıkla karşı karşıya olduğunu söyledi. Yao, "Aileler inanılmaz acı çekiyor ve bu durumu gözlerimle gördüm." diye konuştu.

FAO'nun tahıl üretimini artıracak çalışmaları olduğunu belirten Yao, 6,5 milyon insanın beslenmesini ve gıda güvenliğini güçlendirmek için yaklaşık 1,3 milyon çobanı destekleyeceklerini ifade etti.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) 2 yıl içinde tamamen orduya entegrasyonunu istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Başkent Hartum ve çevresiyle özellikle batıdaki kentlerde süren şiddetli çatışmalarda çoğu sivil 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 4 milyondan fazla kişinin yerinden olduğunu bildirdi.

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