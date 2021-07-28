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Dünya, Koronavirüs

BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor

BioNTech-Pfizer, geliştirdiği Kovid-19 aşısının 3'üncü dozunun antikor seviyelerini artırarak Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağladığını duyurdu.

Nuri Aydın   | 28.07.2021
BioNTech-Pfizer: 3'üncü doz aşı, Delta varyantına karşı önemli ölçüde koruma sağlıyor

Ankara

BioNTech-Pfizer'ın açıkladığı verilere göre, 18-55 yaş grubunda 3'üncü doz BioNTech aşısı olanların antikor seviyelerinin ikinci doza kıyasla 5 kat daha yüksek olduğu tespit edildi.

65-85 yaş aralığındaki 3'üncü doz aşı olan kişilerde ise antikor seviyelerinin ikinci doza göre 11 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Söz konusu verilerde, 3'üncü dozun, daha yüksek antikor üreterek Kovid-19'un Beta gibi diğer varyantlara karşı da etkili olduğuna dikkat çekildi.

Öte yandan, BioNTech-Pfizer'dan bilim insanları, "3'üncü dozun Delta varyantına karşı ikinci ve ilk doza nazaran 100 kata kadar etkili olma potansiyeli olduğunu" öne sürdü.



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