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Dünya

Binlerce mahkumun bulunduğu Bagram Üssü'nde Afgan askerleri Taliban'a teslim oldu

Büşra Selvi Öğütcen   | 15.08.2021
Binlerce mahkumun bulunduğu Bagram Üssü'nde Afgan askerleri Taliban'a teslim oldu

Ankara

Afganistan'da 5 bin mahkumun bulunduğu Bagram Hava Üssü'ndeki Afgan hükümeti askerlerinin Taliban'a teslim olduğu bildirildi.

Afgan bir yetkili, Bagram Üssü'ndeki Afgan askerlerinin Taliban'a teslim olduğunu açıklarken, üsteki mahkumların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin de TRT World'e yaptığı açıklamada, yetkinin barışçıl devrini ve Kabil'e barışçıl şekilde girmek istediklerini belirterek, "Herkes için genel af ilan edildi." ifadelerini kullandı.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Mayıs ayından bu yana Taliban ele geçirdiği yerlerde binlerce mahkumu serbest bıraktı.

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