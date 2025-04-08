Dolar
38.01
Euro
41.62
Altın
2,983.05
ETH/USDT
1,472.20
BTC/USDT
77,159.00
BIST 100
9,477.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Bilim insanları nesli tükenmiş "Ulukurt" türünü hayata döndürdü

Teksas merkezli genetik mühendislik şirketi Colossal Biosciences, 12.500 yıl önce nesli tükenen "Ulukurt" türünü yeniden hayata döndürerek, dünyada ilk kez "geri getirme" (de-extinction) başarısına imza attı.

08.04.2025 - Güncelleme : 08.04.2025
Bilim insanları nesli tükenmiş "Ulukurt" türünü hayata döndürdü

Teksas

Teksas merkezli genetik mühendislik şirketi Colossal Biosciences, 12.500 yıl önce nesli tükenen "Ulukurt" türünü yeniden hayata döndürerek, dünyada ilk kez "geri getirme" (de-extinction) başarısına imza attı.

08.04.2025

Şirketten yapılan açıklamada, bilim insanlarının antik DNA, klonlama ve gen düzenleme teknolojileri kullanarak üç ulukurt yavrusu dünyaya getirdiği bildirildi. Araştırmacılar, günümüzde yaşayan en yakın akrabası olan bozkurtun genlerini modifiye ederek tarih öncesi atalarıyla büyük benzerlik gösteren melez bir tür oluşturdu.

Şirketin açıklamasında, bu gelişmenin yalnızca bir bilimsel atılım değil, aynı zamanda biyolojik çeşitliliği koruma ve ekosistemleri yeniden canlandırma yolunda dev bir adım olduğu vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Trakya'daki kar yağışı tarla bitkilerinde kuraklık stresini ortadan kaldırdı
Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi iptal edildi
Edirne'deki sınır kapılarından bayram tatili boyunca 404 bin 680 yolcu geçti

Benzer haberler

Bilim insanları nesli tükenmiş "Ulukurt" türünü hayata döndürdü

Bilim insanları nesli tükenmiş "Ulukurt" türünü hayata döndürdü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet