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Dünya

Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı

ABD Başkanı Joe Biden, Georgia eyalet valisinin onayladığı yeni seçim yasasını, "Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı" olarak değerlendirdi.

Dildar Baykan   | 27.03.2021
Biden'dan Georgia'daki seçim yasasına tepki: Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırı

Washington

Joe Biden, ülkede tartışmaya neden olan ve Georgia Valisi Brian Kemp'in dün imzaladığı yasaya yönelik bir açıklama yaptı.

2020 seçimlerinde rekor sayıda seçmenin oy kullandığını anımsatan Biden, Georgia'nın hem başkanlık seçimleri hem de ikinci tur Senato seçimleri sırasında önem arz ettiğini vurguladı.

Biden açıklamada, "Georgialı seçmenlerin oy hakkını kullanmasını ve idealleri çerçevesinde kampanyaları kazanmasını kutlamak yerine, eyaletteki Cumhuriyetçiler insanların oy hakkını ellerinden almak için Amerika'ya yakışmayan bir yasaya koştu. Bu yasa, tıpkı diğer eyaletlerdeki Cumhuriyetçilerin yaptığı gibi, Anayasa'ya ve vicdanlara yönelik acımasız bir saldırıdır." yorumunu yaptı.

Söz konusu yasanın, oy kullanma işlemlerini erken saate çektiğini ve böylece çalışanların oy kullanmasını zorlaştırdığını, ayrıca uzaktan oylara ciddi kısıtlamalar getirdiğini anımsatan Biden, 19. ve 20. yüzyılda siyahilere yönelik ayrımcı yasalara atıfta bulunarak, "Bu, 21. yüzyılın Jim Crow yasasıdır. Bu bitmelidir. Eyleme geçmek için anayasal ve ahlaki sorumluluğumuz vardır." mesajını verdi.

Georgia'daki tartışmalı seçim yasası

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki eyalet meclisinde kabul edilen SB202 adlı yeni seçim yasası düzenlemesi özellikle Demokratlar ve siyahi toplum arasında eleştirilere neden olmuştu.

SB202 yeni seçim yasası, eyalette uzaktan oy kullanma için yeni seçmen belirleme şartları, eyalet yetkililerine yerel seçim kurullarını devralma yetkisi ve oy pusulalarının seçim öncesi sandıklara atılmasının sınırlanması gibi değişiklikler içeriyor.

Yeni seçim yasasına karşı çıkan eyalet Demokrat milletvekilinin yasanın imzalandığı sırada Vali'nin kapısını çalmasından dolayı arkadan kelepçelenerek gözaltına alınması tepki çekmişti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Demokrat eyalet milletvekili Park Cannon'ın, Cumhuriyetçi Vali Brian Kemp’in yeni kabul edilen tartışmalı seçim yasasını imzaladığı esnada odasına girmek için kapıyı çalması üzerine kapı dışında bekleyen polisler tarafından gözaltına alındığı görülmüştü.

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