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Dünya

Biden yönetimi Ohio'daki tren kazasıyla ilgili Trump idaresini ve Cumhuriyetçileri suçladı

ABD'de Joe Biden yönetimi, Ohio'da çevre felaketine neden olan tren kazayla ilgili eski Başkan Donald Trump yönetimini ve Kongre'deki Cumhuriyetçileri suçladı.

Tuğçenur Akgün   | 22.02.2023
Biden yönetimi Ohio'daki tren kazasıyla ilgili Trump idaresini ve Cumhuriyetçileri suçladı

New York

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates, USA Today'e yaptığı açıklamada, Ohio eyaletinde zehirli kimyasal taşıyan trenin 3 Şubat'ta raydan çıkarak çevre felaketine neden olduğu kazayla ilgili eski ABD Başkanı Trump idaresini ve Kongre'deki Cumhuriyetçileri sorumlu tuttu.

Kongrenin Cumhuriyetçi üyeleri ve Trump idaresindeki yetkililerin, eski Başkan Barack Obama yönetimi zamanında alınan demir yolu güvenliğine ilişkin koruma önlemleri ve Çevre Koruma Ajansının (EPA) kaza sonrası oluşan kimyasal madde sızıntılarını hızla kontrol altına alma konusundaki yetkilerini yürürlükten kaldırmak üzere demir yolu şirketleriyle lobicilik yaptıklarını söyleyen Bates, bu nedenle East Palestine bölgesi sakinlerinden özür dilemeleri gerektiğini belirtti.

Bates, Cumhuriyetçiler ve Trump idaresinin, daha etkin tren frenleri sistemleriyle ilgili gerekli düzenlemelerin kaldırılmasına zemin hazırladığını öne sürdü. Sözcü Yardımcısı ayrıca, geçen yıl, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin çoğunun içme suyunu koruma konusundaki çalışmaları engellemek istediklerini kaydetti.

Cumhuriyetçilerin demir yolu şirketlerine verdikleri tavizlerden vazgeçtiklerini kanıtlamanın tek yolu olduğunu dile getiren Bates, bunun, Obama dönemindeki düzenlemeleri yeniden devreye sokmak ve demir yolu şirketlerinin neden olduğu çevre kirliliği karşısında daha fazla para cezası ödemelerini sağlamak ile EPA'yı uygun teçhizatla donatmak konusunda birlikte çalışmaktan geçtiğini aktardı.

Ohio'da zehirli kimyasal taşıyan trenin raydan çıktığı kaza

ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonu 3 Şubat'ta raydan çıkarak patladı. Patlama sonucu kimyasal madde çevreye yayılarak bir çevre felaketine neden oldu. Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ve hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer aldı. Kazaya karışan tren şirketi Norfolk Southern, yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı bir şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurdu.

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