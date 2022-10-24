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Dünya

Biden yaşının ve sağlığının sorgulanmasının 'tamamen meşru' olduğunu söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, yaşı ve sağlığı konusundaki sorgulamaların "tamamen meşru" olduğunu belirterek, şu anda sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 24.10.2022
Biden yaşının ve sağlığının sorgulanmasının 'tamamen meşru' olduğunu söyledi

Washington

ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi, yakında 80 yaşına girecek Biden'ın sağlık durumu ve 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı sorgulanıyor.

Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesimden birçok kişi, hareketlerini ve yaptığı gafları gerekçe göstererek Biden'ın başkanlık makamı için "yeterli" olmadığını savunuyor.

Biden'a, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, sağlık durumu konusunda birçok destekçisinin "endişeli" olduğu anımsatıldı.

Bunun üzerine Biden, "Ben de dahil, birisinin yaşı konusunda endişe duyulması tamamen meşru. Ama bu konuda bir karara varmanın en iyi yolu beni izlemek. Hareketlerim yavaşladı mı? Tempom yerinde mi? Bunları görmek." ifadesini kullandı.

Biden, 2024'te başkan olmasını engelleyebilecek durumlarla karşılaşabileceğini ancak buna çok ihtimal vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim kadere saygım sonsuz. Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim. Enerji seviyem, yapabileceklerim açısından insanlar beni değerlendirebilir. Benim onların dediklerini yapabileceğimi düşünüyorlarsa bu güzel. Ama böyle düşünmüyorlarsa bana karşı çıkabilirler."

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