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Dünya

Biden ve Albanese, Hint-Pasifik'in istikrar ve güvenliği için atılan adımları masaya yatırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ile Hint-Pasifik'in güvenlik ve istikrarı için atılan adımları görüştü.

Tuğçenur Akgün  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Biden ve Albanese, Hint-Pasifik'in istikrar ve güvenliği için atılan adımları masaya yatırdı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

Biden, Avustralya'nın nükleer denizaltıya sahip olması ve nükleer denizaltılarda kullanılan teknolojinin paylaşılmasını içeren AUKUS anlaşması kapsamında California eyaletinin San Diego kentinde Avustralya Başbakanı Albanese ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, ABD ile Avustralya arasındaki güçlü ikili ilişkiyi ve güvenlik ittifakını yeniden teyit ettiği bildirildi.

Açıklamada, liderlerin AUKUS ortaklığı ve devam edecek savunma işbirliği yoluyla bölgesel güvenliği teşvik etme konusundaki ortak taahhütlerinin altını çizdikleri kaydedildi.

Liderlerin ayrıca Hindistan, Japonya ve ABD'den oluşan "Quad" ittifakı, Pasifik Adaları Forumu (PIF), Mavi Pasifikteki Ortaklar (PBF) gibi işbirliklerini geliştirmeyi ele aldıkları belirtilen açıklamada, iklim değişikliği dahil bölgesel istikrara yönelik güçlüklerle mücadele etme konularını da görüştükleri ifade edildi.

Açıklamada, liderlerin, Ukrayna'ya verilen desteğe devam etme kararlılıkları vurguladıkları belirtilerek, Çin'in ortaya koyduğu zorlukları da masaya yatırdıkları aktarıldı.

Açıklamada, "Liderler, özgür ve açık bir Hint-Pasifik için ortak vizyonlarını ilerletmek amacıyla, Refah için Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi aracılığıyla ikili ortaklığı derinleştirmeye devam etmeyi taahhüt etti." ifadesine yer verildi.

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