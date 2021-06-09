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Dünya

Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat'in yasaklanması için çıkardığı kararnameleri geçersiz kıldı

ABD Başkanı Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat uygulamalarının ABD'de yasaklanmasına yönelik kararnameleri geçersiz kılan yeni bir kararname imzalayarak, rakip ülkelerin geliştirdiği yazılım ve uygulamaların analizlerinin yapılması talimatını verdi.

Dildar Baykan   | 09.06.2021
Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat'in yasaklanması için çıkardığı kararnameleri geçersiz kıldı

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok ve WeChat uygulamalarını hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.

Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.

Trump, 2020'de TikTok ve WeChat isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.

Ancak Trump'ın kararnamesi birçok eyalet mahkemesinin engeline takılmış ve kararname yürürlüğe girememişti.

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