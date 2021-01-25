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Dünya, Koronavirüs

Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı

ABD Başkanı Biden, Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'dan bu ülkeye seyahat eden ve ABD vatandaşı olmayan kişilere yönelik seyahat yasağı getiren kararnameye imza attı.

Dildar Baykan   | 25.01.2021
Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağının uygulanmaya devam etmesi için kararname imzaladı

Washington


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Kovid-19 nedeniyle söz konusu ülkelere uygulanan seyahat yasağının, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırılması kararını geçersiz kılan bir kararname imzaladı ve önceki listeye Güney Afrika'yı da ekledi.

İmzaladığı kararnamede Biden, "Kovid-19'un mutasyonlarını ve hastalığın yayılmaya devam ettiğini göz önüne alarak, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), uluslararası seyahat politikalarını yeniden inceledi. Schengen bölgesi, İngiltere, İrlanda, Brezilya ve Güney Afrika'daki sağlık durumlarının incelenmesinin ardından ABD'ye gelen kişilere yönelik seyahat kısıtlaması uygulanmasına karar verdik." ifadesini kullandı.

Buna göre, kararnamede yer alan ülkelerden seyahat eden ya da son 14 günde bu ülkelerde bulunan ABD vatandaşı olmayan kişiler, ABD'ye kabul edilmeyecek.

Trump yasağı kaldırmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Mart 2020'de yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 nedeniyle Schengen ülkelerine seyahat kısıtlaması getirmiş, listeye daha sonra İngiltere, İrlanda ve Brezilya da eklenmişti.

Trump, 18 Ocak'ta imzaladığı kararname ile bu kısıtlamanın 26 Ocak 2021'de kalkacağını belirtmişti.

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