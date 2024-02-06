Dolar
30.57
Euro
32.83
Altın
2,024.23
ETH/USDT
2,339.10
BTC/USDT
43,083.00
BIST 100
8,795.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı. İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3’ü polis, 5 kişi yaralandı. - VTR
logo
Dünya

Biden, seçim konuşmasında Macron'u eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile karıştırarak, 28 yıl önce ölen eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand ile görüştüğünü söyledi.

Dilara Karataş, Aynur Şeyma Asan  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Biden, seçim konuşmasında Macron'u eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı

Ankara

Biden, Las Vegas'ta düzenlediği seçim kampanyası konuşmasında, seçildiği dönemde G7 toplantısına katılmasına atıfta bulundu.

Macron ile anısını anlatırken gaf yapan Biden, Macron'u 1996'da ölen Mitterand ile karıştırdı.

Biden, "Almanya'dan, pardon Fransa'dan Mitterand bana baktı ve 'Ne zamana kadar buradasın?' diye sordu." şeklinde konuştu.

Beyaz Saray da zaman zaman dil sürçmeleri, boşlukla tokalaşması ve düşmeleriyle gündeme gelen Biden'ın gafını, "Macron" şeklinde düzelterek yayımladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakanlardan Kahramanmaraş merkezli depremlerin 1. yıl dönümü mesajları
İstanbul Adliyesi’ne saldırı girişiminde bulunan 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Asrın felaketini, asrın dayanışmasına ve birlikteliğine dönüştürdük
Depremden yaralı kurtulan komşular birbirlerinden aldıkları güçle yaşama tutundu
İBB Başkan adayı Kurum: Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor

Benzer haberler

Biden, seçim konuşmasında Macron'u eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı

Biden, seçim konuşmasında Macron'u eski Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand ile karıştırdı

İsrailli aşırı sağcı Bakan'ın oğlundan Biden'a "Alzheimer hastası" iması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan "Avrupa'daki çiftçi protestolarında tüm sorumluluğun AB'ye yüklenemeyeceği" mesajı

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Biden'ın "sınır kapatma" tasarısını eleştirdi

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, Biden'ın "sınır kapatma" tasarısını eleştirdi
Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtti

Biden, Kongre'nin yetki vermesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatacağını belirtti
ABD'de seçmene Biden'ın sahte ses kaydı gönderildi

ABD'de seçmene Biden'ın sahte ses kaydı gönderildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet