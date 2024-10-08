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Dünya

Biden, Milton Kasırgası dolayısıyla Almanya ve Angola ziyaretlerini erteledi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin güney kıyılarını vurması beklenen Milton Kasırgası'yla ilgili gelişmeleri takip etmek amacıyla daha önce planlanan Almanya ve Angola ziyaretlerini ileri bir tarihe erteledi.

Hakan Çopur  | 08.10.2024 - Güncelleme : 08.10.2024
Biden, Milton Kasırgası dolayısıyla Almanya ve Angola ziyaretlerini erteledi

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Almanya ve Angola ziyaretlerini erteledi.

Açıklamada, "Başkan Biden, Milton Kasırgası'nın istikametini ve gücünü dikkate alarak kasırgaya hazırlık sürecini yönetmek ve Helene Kasırgası'nın bıraktığı yıkımla ilgili halen devam eden çalışmaları takip etmek için Almanya ve Angola'ya yapacağı ziyareti erteledi." ifadesine yer verildi.

Biden'ın, 10-15 Ekim tarihlerinde önce Almanya'ya, ardından da başkan olarak ilk Afrika ziyareti kapsamında Angola'ya gideceği açıklanmıştı.

ABD'nin Florida eyaleti yetkilileri, ana karaya yaklaşan Milton Kasırgası'nın kategori 5'e yükselmesinin ardından can ve mal kaybını minimumda tutmak için peş peşe tahliye emirlerini duyurmaya başlamıştı.

Ulusal Kasırga Merkezi, kasırganın, Meksika Körfezi'nde "hızla güçlenmeye devam ettiği" bilgisini paylaşmış ve son olarak kategori 4'e inerek Florida kıyılarına doğru yoluna devam ettiğini bildirmişti.

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