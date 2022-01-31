Dolar
13.45
Euro
15.10
Altın
1,796.50
ETH/USDT
2,685.00
BTC/USDT
38,524.00
BIST 100
2,003.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti

Dildar Baykan Atalay   | 31.01.2022
Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti

Washington DC

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Rusya-Ukrayna oturumunun, herkesin Rusya'ya ortak bir tepki vermesi için önemli bir şans olduğunu kaydetti.

Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yapılan toplantıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, söz konusu toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tehdidini tüm boyutlarıyla anlattığının altını çizen Biden, "Biz bu tehdidin sadece Ukrayna'ya değil, aynı zamanda BM Şartı ve modern uluslararası düzene etkilerini de uluslararası topluma anlattık." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, ABD'nin ve müttefiklerinin güvenlik endişelerini çözmekte samimi olması durumunda iyi niyetle hareket edeceklerini belirten Biden, "Bunun yerine Rusya diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna'ya saldırırsa, Rusya bunun sorumluluğunu taşır, sert ve ciddi sonuçlarla karşılaşır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, şunları kaydetti:

"ABD ve müttefikleri, her senaryoya hazırlanmayı sürdürüyor. Dünya, Rusya'nın tehdit edici eylemleri konusunda zeki davranmalı ve bize karşı eylemlerinden oluşan risklere karşılık vermeye hazır olmalı. Bugünkü BMGK Toplantısı, tüm dünyanın şu konularda tek bir ses olması için önemli bir adımdı; güç kullanımını reddetme, askeri gerginliğin azaltılması çağrısı, diplomasiyi destekleme, tüm üye devletlerden komşularına karşı askeri saldırganlıktan kaçınılması için hesap verilmesinin istenmesi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 93 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'a yakalananların virüsü 2 aydan uzun süre bulaştırabileceği belirtildi
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 884 bini geçti
Kovid-19 vaka sayıları İstanbul'da azaldı, Ankara ve İzmir'de arttı
Hollanda'da en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti

Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti

Batı ile Rusya arasında sıkışan Ukrayna

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Blinken yarın telefonda görüşecek

Rusya’dan, İngiltere’nin yeni yaptırım hazırlıklarına ilişkin 'iş dünyasına saldırı' yorumu

Rusya’dan, İngiltere’nin yeni yaptırım hazırlıklarına ilişkin 'iş dünyasına saldırı' yorumu
Donbas'ta gönüllüler Ukrayna ordusuna kamuflaj ağı örerek yardım ediyor

Donbas'ta gönüllüler Ukrayna ordusuna kamuflaj ağı örerek yardım ediyor
ABD’nin doğu yakasında kar fırtınası sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor

ABD’nin doğu yakasında kar fırtınası sonrası dondurucu soğuklar yaşanıyor