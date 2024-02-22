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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Biden, ABD'nin Los Angeles kentinde "soykırım destekçisi" sloganlarıyla karşılandı

ABD'nin Los Angeles kentine giden Başkan Joe Biden'ı bir grup gösterici, "soykırım destekçisi" sloganlarıyla karşıladı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Biden, ABD'nin Los Angeles kentinde "soykırım destekçisi" sloganlarıyla karşılandı

Ankara

Los Angeles ziyareti kapsamında Culver City Julian Dixon Kütüphanesi'ne konuşma yapmaya giden Biden, Filistin yanlısı göstericiler tarafından protesto edildi.

Konvoy eşliğinde binaya yöneldiği esnada Biden'ı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına destek vermekle eleştiren bir grup gösterici, "soykırım destekçisi" sloganları attı.

Kütüphanede ABD'deki öğrencilerin borçlarının azaltılmasına yönelik konuşan Biden'ın sözleri göstericiler tarafından kesildi.

Konuşmasının ardından Biden'ın konvoyu yine protestolar ve sloganlar eşliğinde uğurlandı.

ABD, ateşkes çağrılarını veto etmişti

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplara ve BM yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere İsrail'in defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BMGK'de veto yetkisi olan ABD, ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getiriyor.

ABD, daha önce 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze'ye ilişkin sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

Washington yönetimi, son olarak 20 Şubat'ta Cezayir tarafından sunulan ve Gazze'de acil insani ateşkes istenen karar tasarısını veto etmişti. BMGK üyesi 15 ülkeden 13'ünün "evet" oyu verdiği tasarı konusunda İngiltere "çekimser" kalmıştı.

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