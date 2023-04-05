Dolar
19.25
Euro
21.01
Altın
2,018.44
ETH/USDT
1,898.90
BTC/USDT
28,142.00
BIST 100
4,938.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuşuyor
logo
Dünya

Biden, 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, 11-14 Nisan tarihleri arasında ziyaret edeceği Kuzey İrlanda ve İrlanda'da temaslarda bulunacak.

Tuğçenur Akgün  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Biden, 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

New York

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın ilk olarak, Hayırlı Cuma Anlaşması'nın (Belfast) 25 yıl önce imzalanmasından bugüne kaydedilen ilerlemeyi kutlamak ve ABD'nin Kuzey İrlanda'nın ekonomik potansiyelini desteklemeye hazır olduğunu vurgulamak için 11-12 Nisan'da Belfast'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Biden'ın 12-14 Nisan tarihlerinde ise İrlanda'da bulunacağı ifade edilen açıklamada, temaslarında ortak küresel zorluklar karşısındaki işbirliklerini masaya yatıracağı kaydedildi.

Açıklamada, Başkan Biden'ın, iki ülke ve halklarını birbirine bağlayan derin tarihi bağları kutlamak için konuşmalar yapacağı Dublin, County Louth ve County Mayo'da çeşitli toplantılara da katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını tepki çekiyor
Bakan Kirişci: Planlı tarım; Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir
Antalya açıklarında batan ticari gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan "Türkiye'nin yerli gücü" paylaşımı
Yağışlar Edirne ve Tekirdağ'daki barajlara 33 milyon 930 bin metreküp su sağladı

Benzer haberler

Biden, 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

Biden, 11-14 Nisan'da Kuzey İrlanda ve İrlanda'yı ziyaret edecek

Rusya: ABD ile ihtilafın en sıcak aşamasındayız

Çin, Tsai'nin ABD ziyareti öncesi Tayvan Boğazı çevresinde askeri tatbikat başlattı

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracaklarını söyledi
Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu

Beyaz Saray, Trump'ın hakim karşısına çıkmasıyla ilgili sessizliğini korudu
Pentagon üst düzey yetkilisi: Ukrayna-Rusya savaşında taraflar ilerleme kaydedemiyor

Pentagon üst düzey yetkilisi: Ukrayna-Rusya savaşında taraflar ilerleme kaydedemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet