Dolar
38.00
Euro
41.54
Altın
2,985.61
ETH/USDT
1,555.60
BTC/USDT
78,492.00
BIST 100
9,407.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Beyaz Saray, Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberleri yalanladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Beyaz Saray, Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberleri yalanladı

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberlerin "yalan haber" olduğunu söyledi.

Sosyal medyada, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'e atfedilerek Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haber çıkmıştı.

Söz konusu haber, ABD’de hisse senedi yatırımcılarının birkaç dakikalığına iyimserliğe kapılmasına sebep olarak, endekslerde kısa süreli toparlanmaya neden olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mısır Temsilciler Meclisi Başkanı Gebali ile görüştü
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit edildi
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'dan gelen açıklama ilk adımdı, şimdi ikinci adımın atılması lazım

Benzer haberler

ABD Başkanı Trump, Çin'i yüzde 50 ek tarife uygulamakla tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Çin'i yüzde 50 ek tarife uygulamakla tehdit etti

Beyaz Saray, Trump'ın tarifeleri 90 gün durdurmayı değerlendirdiğine dair haberleri yalanladı

AB, ABD tariflerine karşılık vermeye hazır

ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı İşiba ile tarife konusunu görüştü

ABD Başkanı Trump, Japonya Başbakanı İşiba ile tarife konusunu görüştü
Zuckerberg'in, Beyaz Saray yakınlarında 23 milyon dolarlık malikane satın aldığı ortaya çıktı

Zuckerberg'in, Beyaz Saray yakınlarında 23 milyon dolarlık malikane satın aldığı ortaya çıktı
Trump, ABD'nin tarifelerle "haftada milyarlarca dolar gelir" elde ettiğini savundu

Trump, ABD'nin tarifelerle "haftada milyarlarca dolar gelir" elde ettiğini savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet