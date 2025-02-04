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Beyaz Saray yakınlarında toplanan Amerikalılar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD‘yi ziyaretini protesto ediyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Beyaz Saray, Trump'ın "Gazze temizlenmeli" açıklamasının "yanlış anlaşıldığını" savundu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalara neden olan "Gazze temizlenmeli" açıklamasının "yanlış anlaşıldığını", konuya gerçekçi ve insani bir açıdan bakarak bu yorumu yaptığını savundu.

Hakan Çopur  | 04.02.2025 - Güncelleme : 04.02.2025
Beyaz Saray, Trump'ın "Gazze temizlenmeli" açıklamasının "yanlış anlaşıldığını" savundu

Washington

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Witkoff, Trump'ın "Gazze temizlenmeli" ve "Filistinliler komşu ülkelere gönderilmeli" şeklindeki açıklamalarının kamuoyunda ve medyada yansıtılma biçiminin doğru olmadığını savundu.

Trump'ın olaya insani açıdan baktığını öne süren Witkoff, "Kelimenin tam anlamıyla binlerce patlamamış mühimmat ve moloz yığınlarının olduğu bir bölgede oturan bu insanlar var. Bir noktada gerçekçi bakmamız gerekiyor. Gazze'yi nasıl yeniden inşa edersiniz? Bu nasıl olur ve zaman çizelgesi nedir? 5 yıl değil, belki 10-15 yıldan bahsediyoruz." açıklamasını yaptı.

Ürdün Kralı Abdullah ABD'ye geliyor

Bölgedeki müttefikleriyle ve ortaklarıyla görüşmeler yapmaya devam ettiklerini kaydeden Witkoff, Gazze'deki bazı Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e gönderilmelerine yönelik görüşmeleri sürdürdüklerini belirtti.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sorunu hep birlikte çözmeliyiz. (Ürdün) Kral 2. Abdullah önümüzdeki hafta Trump'ı ziyarete geliyor. Az önce (Mısır) Cumhurbaşkanı Sisi ile bir telefon görüşmesi yaptık. Başkan Trump'ın bu konuya kesinlikle angaje olduğunu ve onun liderliğinde bazı çözümlere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. (İsrail) Başbakan Netanyahu da bugün burada. Başkan Trump, çok zor bir duruma pratik ve sağduyulu çözümler getirmeye çalışıyor."

Trump, Filistinlilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu konuyu Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda konuştuğunu ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini kaydeden Trump, "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." demişti.

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