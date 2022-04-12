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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'daki hava ve füze saldırıları devam edecek

Dildar Baykan Atalay   | 12.04.2022
Beyaz Saray: Rusya'nın Ukrayna'daki hava ve füze saldırıları devam edecek

Washington DC

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaştığını belirterek, "Rusya'nın, askeri ve ekonomik hasara yol açmak için Ukrayna'nın diğer bölgelerinde hava ve füze saldırılarına devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Psaki, Biden'ın uçağında Biden'ın Iowa ziyaretine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ukrayna'daki Rus askerlerinin ülkenin doğusuna yığılmaya başladığını teyit eden Psaki, "Rusya'nın, askeri ve ekonomik hasara yol açmak için Ukrayna'nın diğer bölgelerinde hava ve füze saldırılarına devam etmesini bekliyoruz. Çünkü Rusya'nın amacı Ukrayna'yı olabildiğince zayıflatmak. Çatışmanın bu kısmı çok uzun sürebilir." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'nın amacından vazgeçeceği yanılgısına kapılmamak gerektiğini, ABD'nin odak noktasının Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu güvenlik desteğini sağlamak olduğunu vurguladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın Mariupol kentinde kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Psaki, "Şu aşamada bunu teyit edemiyoruz. Sahada bunu teyit edecek kimse yok." ifadesini kullandı.

Kimyasal silah iddialarının doğrulanması durumunda ABD'nin atacağı adımlar konusunda konuşmayı reddeden Psaki, "Daha önceden Rusya'nın göz yaşartıcı gaz da dahil birçok ayaklanmayı bastırma maddesi kullanacağına dair elimizde bilgiler vardı. Bunu Ukraynalı savaşçılar ve sivilleri zayıflatmak için kullanacaklardı. Bu bilgiyi Ukraynalılar ile en başında paylaştık." dedi.

Psaki, ABD'de bugün açıklanan ve 41 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyondan dolayı ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.


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