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Dünya

Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir

Dildar Baykan Atalay   | 16.02.2022
Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'yı uydurma delillerle işgal edebilir

Washington DC

Beyaz Saray, Rusya'nın hala Ukrayna'yı yanıltma operasyonları ya da uydurma bahaneler kullanarak işgal etme ihtimali olduğunu açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Psaki, Rusya'nın daha önce de yanıltma operasyonları ve uydurma bahaneler ürettiğini gördüklerini belirterek, "Ukrayna işgaline yol açabilecek yanıltma operasyonları ya da bahaneler olabilir. Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceği bir zaman dilimindeyiz." diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda toplu mezarlar bulduklarını iddia ettiğini anımsatan Psaki, bunun da işgal için kullanılacak bir uydurma haber olabileceğini savundu.

ABD'nin hala Ukrayna konusunda diplomasi kapısını açık bıraktığının altını çizen Psaki, bu konuda birçok kanaldan diplomatik temasları sürdürdüklerini kaydetti.

Psaki, Rusya'nın Luhansk'ı "bağımsız bir cumhuriyet" olarak tanıyacağı iddialarına ilişkin ise bu gerçekleşirse tüm seçeneklerin masada olduğunu vurguladı.

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