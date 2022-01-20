Dolar
13.44
Euro
15.29
Altın
1,843.07
ETH/USDT
3,113.60
BTC/USDT
41,718.00
BIST 100
2,042.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi

Dildar Baykan Atalay   | 20.01.2022
Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi

Washington DC

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük bir müdahalesi olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir." ifadesinin ardından, Rus askerlerin Ukrayna'ya geçmesinin yeni bir işgal anlamına geldiği ve bunun ağır sonuçları olacağı açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden'ın bugün düzenlediği basın toplantısındaki, "Rusya'nın, Ukrayna'ya küçük bir müdahalesi olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir." değerlendirmesi sonrası, "ABD, Rusya işgaline yeşil ışık mı yakıyor?" yorumlarının ardından açıklama yaptı.

Söz konusu ifadelere açıklık getiren Psaki, "Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e açıkça söylediği gibi, Rusya askeri kuvvetleri Ukrayna sınırını geçerse bu yeni bir işgaldir. Bu duruma da ABD ve müttefikleri tarafından katı, ciddi ve ortak bir cevap verilir." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'nın siber saldırılar ve paramiliter taktikler dahil geniş bir saldırı kitabı olduğunu ve Biden'ın bunu bildiğini belirterek, "Biden bugün, Rusya'nın saldırganlığının kararlı, iki taraflı ve ortak bir cevapla yanıtlanacağını açıkça söyledi." değerlendirmesinde bulundu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsviçre'de Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
İtalya'da 192 bin 320 Kovid-19 vakası belirlendi
DSÖ Kovid-19'un 'Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu' olarak görülmesine devam kararı aldı
Düşük maliyetli bir ilacın Kovid-19 hastalarında akciğer zararını sınırladığı belirlendi
Orta Avrupa’da Omicron varyantı hızla yayılmayı sürdürüyor

Benzer haberler

Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi

Beyaz Saray, Biden'ın 'Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi' yorumuna açıklık getirdi

'Rusya, Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek'

Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı

AB, ABD, NATO ve AGİT arasında 'Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağı' görüşüldü

AB, ABD, NATO ve AGİT arasında 'Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağı' görüşüldü
British Airways 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye olan bazı uçuşları iptal etti

British Airways 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye olan bazı uçuşları iptal etti
Ukrayna: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk teklifinin potansiyeli var

Ukrayna: Türkiye'nin Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk teklifinin potansiyeli var