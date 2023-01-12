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Dünya

Beyaz Saray, Biden'ın ofisinde bulunan "gizli belgeler" ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde "gizli belgeler" bulunmasıyla ilgili sürecin devam ettiğini belirterek, henüz konuyla ilgili duyuracak başka bir bilginin olmadığını söyledi.

Tuğçenur Akgün   | 12.01.2023
Beyaz Saray, Biden'ın ofisinde bulunan "gizli belgeler" ile ilgili soruları yanıtsız bıraktı

New York

Jean-Pierre'in, günlük basın toplantısında, Biden'ın Washington'daki Penn Biden Diplomasi ve Küresel Katılım Merkezi'ndeki ofisinde 2009-2017 yılları arasında başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulunmasına ilişkin sorulara verdiği yanıtlar, gazetecileri tatmin etmedi.

Biden'ın kişisel ofisinde 2 Kasım 2022'de bulunan gizli belgelerden kamuoyunun neden yeni haberdar edildiğine, bunun ara seçimlerle bir ilgisi olup olmadığına ve Başkan Biden'ın başka ofislerine de "gizli belgeler" götürmüş olabileceğine dair gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında Sözcü Jean-Pierre ile gazeteciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Jean-Pierre, konuyla ilgili sürecin devam ettiğini vurgulayarak, Adalet Bakanlığının incelemesinin sürdüğünü söyledi. Biden'ın, dün açıkladığı gibi, belgelerin içeriğinden haberdar olmadığını söyleyen Jean-Pierre, bu hususta Başkanın açıklamaları üzerine paylaşacak başka bir bilgiye sahip olmadığını belirtti.

Biden'ın ofisinde gizli belgeler bulunmasına şaşırdığını açıklamasıyla ilgili bir gazetecinin "Başkan belgeleri ofise kendi getirmediğini mi söylüyor?" sorusunu Jean-Pierre, "Başkanın dediklerinin ötesine geçmeyeceğim." diyerek yanıtsız bıraktı.

Diğer taraftan başka bir gazetecinin, eski Başkan Donald Trump'ın evinde bulunan gizli belgelerle ilgili Biden'ın "Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir ki?" şeklindeki yorumunu yöneltmesi üzerine Jean-Pierre, Biden'ın konuyu gerçekten ciddiye aldığının altını çizdi.

Jean-Pierre ayrıca Biden'ın bugün, cildindeki bir lezyondan ötürü cerrahi operasyon geçiren eşi Jill Biden'a refakat ettiğini, konuyla ilgili gerekli açıklamaları Jill Biden'ın doktorlarının yapacağını aktardı.


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