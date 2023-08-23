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Dünya

Beyaz Saray: ABD Başkanı, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın Tver bölgesinde düşen özel uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildiğini duyurdu.

Şerife Çetin  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Beyaz Saray: ABD Başkanı, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi

New York

Beyaz Saray konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Başkan, Rusya'daki uçak kazasıyla ilgili bilgilendirildi." ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, özel uçakta Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu yönündeki haberleri gördüklerini belirterek, "Eğer teyit edilirse kimse şaşırmamalı." ifadesini kullandı.

Uçak kazası

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Rus haber ajansı TASS, özel uçakta Wagner’in kurucusu Prigojin’in de bulunduğunu öne sürmüştü.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

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