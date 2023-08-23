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Wagner'in kurucusu Progojin'in arşiv görüntüleri - 1. KANAL -VTR- İçinde Yevgeniy Prigojin’in de olduğu iddia edilen düşen uçağın görüntüleri- 2- VTR
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Dünya

Rus haber ajansı: Wagner liderinin içinde bulunduğu uçak düştü

Rus haber ajansı TASS, Tver’de düşen ve 10 kişinin öldüğü özel jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğunu bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 23.08.2023 - Güncelleme : 23.08.2023
Rus haber ajansı: Wagner liderinin içinde bulunduğu uçak düştü

Moskova

TASS’ın, Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) dayandırdığı haberde, Prigojin’in Tver’de düşen özel jette bulunduğu belirtildi.

Wagner liderinin içinde bulunduğu uçak düştü

Öte yandan, Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesinde düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Prigojin, beraberindeki paralı savaşçılarla 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı: "3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü"

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Moskova’dan St. Petersburg’a giden özel uçağın Tver bölgesine düşmesi sonucu 3 kişilik mürettebat dahil 10 kişi öldü." açıklamasında bulundu.

Rosaviatsiya: Düşen uçak “MNT-Aero” adlı şirkete aitti

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), Tver’de düşen uçağın “MNT-Aero” adlı şirkete ait olduğunu, kazanın nedenlerine ilişkin soruşturmanın, kurulan özel bir komisyon tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Rosaviatsiya’dan yapılan yazılı açıklamada, Tver’de 10 kişinin öldüğü özel jet kazasının nedenlerini soruşturmak için özel bir komisyonun kurulduğu belirtildi.

Düşen Embraer 135 tipi özel jetin MNT-Aero” adlı taşımacılık şirketine ait olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan Rus haber ajansı RİA Novosti’nin Rusya Acil Durumlar Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, uçağın enkazında 8 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, akşam saatlerinde Tver bölgesinde özel bir jetin düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan haberde, jette Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in de bulunduğu belirtilmişti.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçakta Prigojin’in yardımcısı Dmitry Utkin’in de bulunduğu ve uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürülüyor.

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