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Dünya

Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti

Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının İdlib iline düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti, en az 1 sivil yaralandı.

Eşref Musa  | 29.11.2024 - Güncelleme : 29.11.2024
Beşşar Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği hava saldırısında 3 sivil hayatını kaybetti Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Ankara

Sivil Savunma (Beyaz Baretlilier) ekiplerinden alınan bilgiye göre, rejime ait savaş uçakları İdlib'e bağlı bir beldedeki petrol istasyonunu hedef aldı.

Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirirken, en az 1 sivil yaralandı. Yaralı, tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri, saldırı nedeniyle çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

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