Dolar
38.00
Euro
41.70
Altın
3,031.89
ETH/USDT
1,590.30
BTC/USDT
79,880.00
BIST 100
9,393.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Berlin’de 4 yabancı Filistin aktivistinin sınır dışı edilmek istenmesine karşı gösteri yapıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de 3'ü Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke vatandaşı 4 yabancı Filistin aktivistinin sınır dışı edilmek istenmesine karşı gösteri yapıldı.

Erbil Başay  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Berlin’de 4 yabancı Filistin aktivistinin sınır dışı edilmek istenmesine karşı gösteri yapıldı Fotoğraf:Halil Sağırkaya/AA

Berlin

Berlin Eyalet Meclisinin yakınlarında bulunan Stresemann Caddesi'nde toplanan 100'ün üzerinde gösterici, Filistin'e destek gösterilerine katılan biri ABD, ikisi İrlanda ve diğeri Polonya vatandaşı 4 kişi hakkında sınır dışı edilme kararı alınmasını protesto etti.

Gösteride, üzerinde "Berlin bunları sınır dışı edemezsin", "Dava yapılmadan sınır dışı mı?", "Polisteki Naziler nereye?" ve "Almanya'nın AfD'ye ihtiyacı yok, faşistler zaten iktidarda" yazan dövizler ile Filistin bayrakları taşındı.

Almanya ve İsrail hükümetleri aleyhine sloganlar atılan gösteride, 4 Filistin destekçisinin sınır dışı edilmesinin hukuka aykırı olduğu ve ifade özgürlüğünün serbest olması gerektiği vurgulandı.

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı, AA muhabirine, Göçmenlik Dairesinin 17 Ekim 2024'te Berlin Hür Üniversitesinde meydana gelen olaylarla bağlantılı olarak Mart 2025'te yabancı uyruklu 4 kişi hakkında oturumlarının sonlandırılması kararını verdiği açıklaması yapmıştı.

The Intercept internet sayfasının haberinde de Berlin'de Filistin'e destek gösterilerine katılan söz konusu 4 aktivistin, 21 Nisan'a kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği, ülkeden ayrılmamaları durumunda ise zorla sınır dışı edilecekleri belirtilmişti.

"Kamu düzeni için tehlike" oluşturduğu gerekçesiyle sınır dışı edilmek istenen Cooper Longbottom, Kasia Wlaszczyk, Shane O’Brien ve Roberta Murray'a "mala zarar verme, başka bir eylemcinin gözaltına alınmasını engelleme, polise 'faşist' denmesi, üniversitede protesto gösterisinde yer alma ve yasak sloganlar atma" gibi suçlar isnat edildiği aktarılan haberde, sınır dışı kararlarının siyasi baskılar üzerine alındığı ifade edilmişti.

Söz konusu kişilerin avukatı Alexander Gorski ise müvekkilleri hakkındaki sınır dışı edilme kararına karşı dava açtığı bilgisini paylaşmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İmralı'dan gelen açıklama ilk adımdı, şimdi ikinci adımın atılması lazım
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin 22 sanığın yargılanmasına devam edildi
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'de gazetecilerin çadırını vurmasına tepki
Adalet Bakanı Tunç: Yaşadığımız dijital çağda veri yalnızca bir sayı değil insanın varlığının dijital suretidir

Benzer haberler

Berlin’de 4 yabancı Filistin aktivistinin sınır dışı edilmek istenmesine karşı gösteri yapıldı

Berlin’de 4 yabancı Filistin aktivistinin sınır dışı edilmek istenmesine karşı gösteri yapıldı

Alman Ekonomi Bakanı Habeck'ten AB'ye, Trump'ın gümrük vergilerine karşı birlikte hareket etme çağrısı

Almanya'nın ihracatı şubatta ABD’ye tarife öncesi satışlarla arttı

ABD'de Filistine destek veren yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor

ABD'de Filistine destek veren yabancı öğrencilerin vizelerinin iptali devam ediyor
ABD Başkanı Trump ve iş insanı Musk, Almanya ve İngiltere'de protesto edildi

ABD Başkanı Trump ve iş insanı Musk, Almanya ve İngiltere'de protesto edildi
Almanya'da yetişen Türk imam, Berlin'de 3,5 yılda 90 kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile oldu

Almanya'da yetişen Türk imam, Berlin'de 3,5 yılda 90 kişinin İslamiyet'i seçmesine vesile oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet