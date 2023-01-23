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Dünya

Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personelinden uyarı grevi

Almanya'da Berlin-Brandenburg Havalimanı (BER) ile toplu sözleşme görüşmelerinin üçüncü turunda anlaşamayan yer hizmetleri personeli ve güvenlik görevlileri, ücret artışı talebiyle 25 Ocak Çarşamba günü "uyarı grevi" yapacak.

Bahattin Gönültaş   | 23.01.2023
Berlin-Brandenburg Havalimanı'ndaki yer hizmetleri personelinden uyarı grevi

Berlin

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası'ndan (Ver.di) yapılan açıklamada, BER işletmecisi çalışanların dahil olacağı uyarı grevinin, 25 Ocak'ta ilk vardiyada başlayacağı ve geç saatlerde sona ereceği bildirildi.

Açıklamada, toplu pazarlık görüşmelerinin bugüne kadar başarısızlıkla sonuçlandığı belirtilerek, yolculardan Berlin-Brandenburg Havalimanı'nda ciddi gecikmelere ve uçuş iptallerine hazır olmaları istendi.

BER işletmecisi tarafından yapılan açıklamada da grevin havalimanındaki uçuş operasyonları üzerinde büyük etkileri olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, grev nedeniyle 25 Ocak'ta BER'de yapılması planlanan 300 kalkış ve inişin yapılamayacağı bildirildi.

Ver.di, maaşlara 500 avro daha fazla ücret talep ediyor.

Grevden 35 bin yolcunun etkilenmesi bekleniyor.

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