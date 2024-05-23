Dolar
32.19
Euro
34.89
Altın
2,331.22
ETH/USDT
3,720.60
BTC/USDT
67,343.00
BIST 100
10,792.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Üsküdar'daki bir kafede iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız.
logo
Dünya

Belçika'nın Liege Havalimanı'ndan İsrail'e en az 70 ton askeri malzeme gönderildiği iddia edildi

Başbakan Yardımcısı Georges Gilkinet, İsrailli hava yolu şirketi Challenge Airlines hakkında şikayette bulunulmasını istedi.

Melike Pala  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Belçika'nın Liege Havalimanı'ndan İsrail'e en az 70 ton askeri malzeme gönderildiği iddia edildi

Ankara

ABD'den İsrail'e gönderilen en az 70 ton askeri malzemenin Belçika'nın Liege Havalimanı vasıtasıyla iletildiği iddia edildi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Uluslararası Af Örgütü, Barış ve Demokrasi için Ulusal Eylem Koordinasyonu (CNAPD), İnsan Hakları Ligi (LDH) ve Vredesactie isimli sivil toplum kuruluşları (STK), ABD'den İsrail'e sevk edilen silahların Liege Havalimanı vasıtasıyla gönderildiğini öne sürdü.

7 Kasım 2023-4 Mart 2024'te Liege Havalimanı'ndan yapılan yaklaşık 10 uçuşla ilgili veri topladığını belirten söz konusu STK'ler, 4 Mart'tan sonra da İsrail'e silah sevkiyatının durduğuna dair bir işaret olmadığını kaydetti.

STK'lerin elde ettikleri bilgilere göre, İsrail'e ulaştırılan en az 70 ton askeri malzeme arasında küçük silahlar için mühimmat ve fünyeler ile F-35 ve F-16 savaş uçakları için parçalar bulunuyor.

Askeri malzemelerin, havalimanının kargo bölümünde faaliyet gösteren İsrail hava yolu şirketi Challenge Airlines tarafından taşınırken, F-35 parçalarının nihai varış noktasının İsrail'deki Nevatim hava üssü olduğu öne sürüldü.

Valon Bölgesindeki düzenlemenin bu durumu mümkün kıldığını ifade eden STK'ler, "Aktarma olmaksızın üçüncü bir ülkeye gidecek silah sevkiyatı maksadıyla bir uçak Liege Havalimanı'na indiğinde, Valon Bölgesi tarafından herhangi bir transit geçiş ruhsatı gerekmiyor." yorumunu yaptı.

STK'ler, konuya ilişkin Valon Bölgesi aleyhine dava açacaklarını bildirdi.

Başbakan Yardımcısı Gilkinet: "Gazze'deki sivil halkın yaşadığı dehşetin suç ortağı olamayız"

Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Bakanı Georges Gilkinet ise söz konusu iddialara ilişkin şunları kaydetti:

"Bu sabah basında yayımlanan bilgiler soru işaretleri yaratmakta ve herkesi sorumluluk almaya çağırmaktadır. Gazze'deki sivil halkın yaşadığı dehşetin suç ortağı olamayız. Bu sabahki ifşaatların ardından, yönetimimden ve Belçika devletinin danışmanlarından Challenge Airlines'a karşı şikayette bulunma olasılığını incelemelerini istedim."

Valon Bölgesinde transit geçişe ilişkin "yasal boşluk olduğu" değerlendirmesi yapan Gilkinet, Valonya Hükümeti'nin Başbakanı Elio di Rupo'ya bu hususta gerekli adımları atmaya çağıran bir mektup gönderdiğini aktardı.

Şubatta Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşulan Valon Bölgesi hükümetleri, İsrail'e askeri teçhizat ihracatının yanı sıra hem sivil hem askeri amaçlar için kullanılabilecek mal ve teknolojilerin ihracatını yasaklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fahiş fiyat ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı
Venezuela Dışişleri Bakanı Gil: Venezuela, İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırımın tamamen karşısında konumlanmakta
Üsküdar'daki bir kafede silahla ateş açılması sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Bakan Fidan: Filistin'i tanıyan ülke sayısının artması, İsrail ve destekçilerini giderek yalnızlaştırmakta
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İsrail, ordunun Refah'ta bir BM çalışanını "yanlışlıkla" öldürdüğünü kabul etti

İsrail, ordunun Refah'ta bir BM çalışanını "yanlışlıkla" öldürdüğünü kabul etti

İsrail basını: Tel Aviv yönetimi, UAD'nin Gazze'ye saldırıların sonlandırılmasına hükmedeceğini bekliyor

Belçika'nın Liege Havalimanı'ndan İsrail'e en az 70 ton askeri malzeme gönderildiği iddia edildi

The Guardian: İsrailli yetkililer, Gazze'ye giden konvoyların engellenmesinde yerleşimcilerle işbirliği yapıyor

The Guardian: İsrailli yetkililer, Gazze'ye giden konvoyların engellenmesinde yerleşimcilerle işbirliği yapıyor
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İsrail'e verdiği "koşulsuz destekten" pişman değil

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, İsrail'e verdiği "koşulsuz destekten" pişman değil
Hollandalı ırkçı lider Wilders'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek telefonu

Hollandalı ırkçı lider Wilders'den İsrail Başbakanı Netanyahu'ya destek telefonu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet