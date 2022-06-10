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Dünya

Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı

Belçika'nın Charleroi kentinde bir caminin yanında içinde on yıllar öncesine ait dinamit bulunan sandık tespit edilmesi üzerine cami geçici olarak kapatıldı.

Selen Temizer   | 10.06.2022
Belçika'da yanında tarihi dinamit sandığı bulunan cami geçici süreyle kapatıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir - AA

Brüksel

Charleroi Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mahmut Doğru, olay yerinde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Marchienne bölgesinde Belçika Diyanet Vakfı Marchienne au Pont Alaaddin Camisinin hemen yanındaki alanda, eskiden kalma dinamit dolu bir sandık bulunduğunu söyleyen Doğru, sabah saatlerinden itibaren ekiplerin imha için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Doğru, sokağın tümünün polis güçlerince giriş çıkışlara kapatıldığını, cami ve yanındaki evlerin boşaltıldığını aktardı.

Cami cemaatinden Cengiz Demir de iki hafta öncesinden evlere bilgilendirme için evrak gönderildiğini, sabah 08.00'den itibaren de caminin kapatıldığını söyledi.

Caminin yaklaşık 600 kişilik cemaatinin cuma namazı için çevre camilere yönlendirildiğini belirten Demir, ilk kez karşılaşılan olayın cemaatte şaşkınlığa neden olduğunu dile getirdi.

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